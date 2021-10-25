Who owns the block: North Oakland Avenue, from East Locust Street to East Linwood Avenue, Milwaukee

By
Alex Zank
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Last updated on October 26th, 2021 at 11:39 am

  1. 2907-2911 N. Oakland Ave.
    Owner: Sofee Properties Ltd.
    Tenant: Cheba Hut
  2. 2915-2917 N. Oakland Ave.
    Owner: 2915 N Oakland Ave LLC
    Tenants: Clark Graphics, The Skin Museum
  3. 2935 N. Oakland Ave.
    Owner: Joel E. Garber 2012 TR
    Tenant: George Webb
  4. 2949-2951 N. Oakland Ave.
    Owner: M & J Oakland LLC
    Tenants: Knuckleheads CBD and Vapes
  5. 2977-2979 N. Oakland Ave.
    Owner: 2977-2979 N Oakland Ave LLC
    Tenant: Oakland Cafe
  6. 2974 N. Oakland Ave.
    Owner: Carver Property Management A & K LLC
    Tenants: Sal’s Pizza Eastside
  7. 2968 N. Oakland Ave.
    Owner: Lilac Properties LLC
    Tenants: Apartment residents
  8. 2900 N. Oakland Ave.
    Owner: Locust Propco LLC
    Tenants: Cousins Subs, apartment residents

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Alex Zank
Alex Zank covers commercial and residential real estate for BizTimes. Alex previously worked for Farm Equipment magazine and also covered statewide construction news at The Daily Reporter. He graduated from the University of Wisconsin-Eau Claire, where he studied journalism, political science and economics. Having grown up in rural western Wisconsin, Alex loves all things outdoors, including camping, hiking, four-wheeling and hunting.

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