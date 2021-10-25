Who owns the block: North Oakland Avenue, from East Locust Street to East Linwood Avenue, Milwaukee

Last updated on October 26th, 2021 at 11:39 am
- 2907-2911 N. Oakland Ave.
Owner: Sofee Properties Ltd.
Tenant: Cheba Hut
- 2915-2917 N. Oakland Ave.
Owner: 2915 N Oakland Ave LLC
Tenants: Clark Graphics, The Skin Museum
- 2935 N. Oakland Ave.
Owner: Joel E. Garber 2012 TR
Tenant: George Webb
- 2949-2951 N. Oakland Ave.
Owner: M & J Oakland LLC
Tenants: Knuckleheads CBD and Vapes
- 2977-2979 N. Oakland Ave.
Owner: 2977-2979 N Oakland Ave LLC
Tenant: Oakland Cafe
- 2974 N. Oakland Ave.
Owner: Carver Property Management A & K LLC
Tenants: Sal’s Pizza Eastside
- 2968 N. Oakland Ave.
Owner: Lilac Properties LLC
Tenants: Apartment residents
- 2900 N. Oakland Ave.
Owner: Locust Propco LLC
Tenants: Cousins Subs, apartment residents
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